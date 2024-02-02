Подмосковье 02 февраля 2024, 22:17 Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в условиях непогоды Пресс-служба Минтранса МО

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Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололедицу и усиление ветра на выходных. В связи с этим Минтранс Московской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время движения.

Автолюбителей предостерегают от использования мобильных телефонов за рулем. Кроме того, на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Особую осторожность следует проявить на поворотах, парковках и во дворах домов.

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Кроме того, в Минтрансе напомнили пешеходам о необходимости световозвращателей в темное время суток.

«Будьте очень внимательны на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми», — добавили представители ведомства.

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