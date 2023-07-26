Подмосковье 26 июля 2023, 15:49 Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в связи с непогодой Минтранс Подмосковья

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Минтранс Московской области предупредил водителей об ухудшении погоды до конца дня. Ведомство призвало соблюдать ПДД во время ливневых дождей с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Снижайте скорость до минимума в местах притяжения пешеходов», — уточнили в министерстве.

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Автомобилистов попросили внимательнее парковаться и не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

При переходе дороги нужно посмотреть по сторонам. Во время этого обзор не должен закрывать капюшон или зонт. Лучше во время непогоды надеть одежду со световозвращающими элементами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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