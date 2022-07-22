Минтранс Подмосковья призвал водителей к концентрации при поездках в жару

Минтранс Подмосковья призвал в связи с жаркой погодой в выходные ответственно отнестись к безопасности на дорогах как водителей, так и пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что из-за жаркой погоды скорость реакции может быть снижена, поэтому не следует садиться за руль в случае плохого самочувствия. Всем участникам дорожного движения — и водителям авто, и мотоциклистам, и пешеходам — напомнили о строгом соблюдении ПДД. В темное время суток напомнили не забывать о световозвращателях.

По сообщению МТДИ, волонтеры во всех городских округах региона продолжат работу по выявлению лиц, пытающихся воспользоваться транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Они будут проводить рейды в местах массового отдыха — у водоемов, в парках и на пляжах.