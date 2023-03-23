Подмосковье 23 марта 2023, 13:55 Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим в связи с потеплением Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать скоростной режим в связи с потеплением. В это время необходимо осуществлять движение с такой скоростью, которая позволит остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации.

Водителям также напоминают о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Также следует быть внимательными во дворах, на парковках и на дорогах, пересекающих населенные пункты.

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Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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