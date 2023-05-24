Подмосковье 24 мая 2023, 00:09 Минтранс Подмосковья призвал пешеходов соблюдать правила ПДД в дождливую погоду Минтранс Подмосковья

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Подмосковный Минтранс призвал пешеходов соблюдать правила ПДД в дождливую погоду. До конца недели синоптики прогнозируют осадки, местами интенсивные.

В ведомстве жителям напомнили о необходимости носить светоотражающие аксессуары на одежде. Также пешеходам рекомендуют пользоваться фонариками в вечернее время вблизи проезжей части.

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Кроме того, в Минтрансе отметили важность переходить дорогу только по пешеходным переходам. Гражданам рекомендуют быть внимательнее на многополосных трассах.

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