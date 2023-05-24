24 мая 2023, 00:09
Минтранс Подмосковья призвал пешеходов соблюдать правила ПДД в дождливую погоду
Подмосковный Минтранс призвал пешеходов соблюдать правила ПДД в дождливую погоду. До конца недели синоптики прогнозируют осадки, местами интенсивные.
В ведомстве жителям напомнили о необходимости носить светоотражающие аксессуары на одежде. Также пешеходам рекомендуют пользоваться фонариками в вечернее время вблизи проезжей части.
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Кроме того, в Минтрансе отметили важность переходить дорогу только по пешеходным переходам. Гражданам рекомендуют быть внимательнее на многополосных трассах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
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