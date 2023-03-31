Подмосковье 31 марта 2023, 13:26 Минтранс Подмосковья призвал не начинать мотосезон и не менять зимнюю резину еще неделю Минтранс Подмосковья

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Владельцам мотоциклов рекомендовали не открывать сезон в Подмосковье до наступления безопасной погоды. Менять зимнюю резину на летнюю тоже не стоит еще как минимум неделю.

По данным Минтранса, на дорогах региона замечены первые мотоциклисты, которые уже попали в аварии. Ведомство призывает не начинать двухколесный сезон до конца апреля, когда установится теплая погода. В ближайшее же время в Подмосковье температура будет то повышаться, то снижаться до отрицательных значений, из-за чего местами возможна гололедица.

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Менять зимнюю резину на летнюю тоже пока преждевременно. Переобувать автомобиль рекомендуется при стабильной среднесуточной температуре +7 градусов. Задуматься об этом следует через неделю, после 8–9 апреля. Ориентироваться нужно по прогнозу погоды.

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