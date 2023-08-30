Подмосковье 30 августа 2023, 02:00 Минтранс Подмосковья призвал напомнить детям о правилах безопасности на дороге Unsplash

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Совсем скоро начнется новый учебный год, многие ребята пойдут в школу в первый раз. Минтранс Подмосковья напомнил родителям о необходимости объяснить детям главные правила поведения на проезжей части.

В ведомстве подчеркнули, что ребенку нужно наизусть знать безопасный путь от школы до дома, а с учениками начальных классов следует пройти маршрут несколько раз. Также необходимо носить светоотражатели на одежде и рюкзаке.

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Основные правила безопасности на дороге с ребенком нужно проанализировать в деталях — выявить типичные ошибки, проработать усвоение на практике. Чаще всего дети стремятся перебегать проезжую часть в неположенном месте или на красный сигнал светофора, нередко их можно заметить за играми вблизи дороги. Кроме того, немаловажно сделать акцент на соблюдение правил во дворе.

Также в Минтрансе напомнили, что при перевозке детей следует всегда использовать удерживающие устройства и ремни безопасности, в том числе, если поездка продлится недолго.

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