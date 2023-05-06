Подмосковье 06 мая 2023, 03:20 Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать ПДД в майские праздники Минтранс Подмосковья

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Минтранс Московской области призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах и не нарушать ПДД в период майских праздников. Госавтоинспекция региона проведет рейды на трезвость и соблюдение правил.

«В регионе ожидается увеличение числа транзитного транспорта, скоростной режим на вылетных магистралях вырастет до 10 км/ч. Нужно особенно аккуратно проезжать населенные пункты, дачные поселки и СНТ», — сообщили в ведомстве.

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Водителям порекомендовали не превышать скоростной режим, следовать требованиям дорожных знаков и садиться за руль трезвым. Пешеходам следует переходить дорогу только по зебре и надевать световозвращатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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