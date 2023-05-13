Подмосковье 13 мая 2023, 13:37 Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах в выходные дни Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах в связи со сменой погодных условий. В выходные дни синоптики прогнозируют температуру воздуха до +23 градуса, местами пройдет небольшой дождь.

Вблизи территорий массового отдыха в регионе будут дежурить сотрудники администраций и волонтеры. Патрульные проведут мероприятия по выявлению граждан в состоянии алкогольного опьянения.

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Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать требования дорожных знаков. Пешеходам рекомендуют надевать светоотражающие аксессуары в темное время суток.

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