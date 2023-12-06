Подмосковье 06 декабря 2023, 13:40 Минтранс Подмосковья принял участие в форуме «Молодой специалист — строитель будущего» Минтранс Подмосковья

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Представители Минтранса Подмосковья приняли участие в итоговом федеральном форуме «Молодой специалист — строитель будущего». Он собрал на площадке выставочного центра «Патриот» более 1,2 тысячи школьников и студентов.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что на сегодняшний день на территории Московской области реализуется множество строительных проектов, поэтому имеется большой спрос на молодых специалистов.

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«Очень надеюсь, что молодые специалисты станут частью нашей команды и примут участие в развитии региона», — подчеркнул Алексей Гержик.

Масштабное мероприятие включало не только ярмарку вакансий, но и обеспечило молодых специалистов информацией о необходимых навыках для успешной карьеры в строительной отрасли.

Экспозиция Минтранса Подмосковья позволила желающим создать модель строительной техники из деталей конструктора или возвести башню из блоков. Интерактивные стенды продемонстрировали видеоматериалы о достижениях Подмосковья в строительной отрасли за последние 10 лет.

Отметим, что для перевозки студентов и школьников из 13 колледжей и 11 школ Московской области были задействованы 87 автобусов «Мострансавто». Кроме того, четыре крупные подрядные организации «Институт Гипростроймост», ГК «Магистраль», ДСК «R-1» и ГК «МСУ-1» представили свои актуальные вакансии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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