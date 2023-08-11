Подмосковье 11 августа 2023, 15:15 Минтранс Подмосковья принял свыше 140 тысяч обращений жителей через «Госуслуги» с января Unsplash

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С начала 2023 года Минтранс Подмосковья получил более 142 тысяч заявлений через региональный портал госуслуг. Как отметили в ведомстве, в режиме онлайн граждане могут направить запросы по 15 профильным направлениям.

Самой востребованной услугой является обслуживание транспортной карты «Стрелка», по ней в этом году отправили порядка 78 тысяч заявок. На получение разрешения на таксомоторные перевозки граждане оформили около 50 тысяч заявлений.

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Услуги предоставляются в электронном виде через портал региональных «Госуслуг». Результат приходит заявителю в личный кабинет.

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