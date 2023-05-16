Подмосковье 16 мая 2023, 17:03 Минтранс Подмосковья пригласил жителей в музей истории транспорта во время акции «Ночь музеев» Минтранс России

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Уникальную возможность для посетителей предоставит Министерство транспорта России 20 мая. В рамках акции «Ночь музеев» все желающие смогут побывать в ведомстве и узнать историю развития перевозок в стране.

Акция состоится 20 мая с 18:00 до 00:00. Посетители смогут оказаться в стенах Минтранса и увидеть музей истории развития ведомства. Гостям расскажут о строительстве здания, в котором расположено министерство, и пригласят в его музей.

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Экскурсионные группы для прохода в здание формируются до 20 мая с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (499) 495-00-00 (добавочный 00-21).

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