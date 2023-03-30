Подмосковье 30 марта 2023, 16:05 Минтранс Подмосковья предупредил жителей о возможной гололедице на дорогах в ночь на 31 марта Минтранс Подмосковья

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Жителей Подмосковья предупредили о возможной гололедице на дорогах в ночь на 31 марта. В это время температура может опуститься до -5 градусов. Местами ожидается мокрый снег или дождь.

Минтранс Московской области призвал жителей быть особо внимательными, так как в пятницу утром прогнозируется локальная гололедица, однако, днем температура поднимется до +10 градусов. Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон.

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Пешеходов в свою очередь призвали пользоваться световозвращателями в вечернее время и напомнили, что ожидать транспорт следует на посадочных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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