18 июля 2023, 14:28
Минтранс Подмосковья предупредил водителей о резком ухудшении погоды
Во второй половине дня в Подмосковье пройдут кратковременные дожди и гроза, а ночью порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, по прогнозам синоптиков. Минтранс региона призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать меры безопасности.
В плохую погоду и дождь на дороге необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон и быть сконцентрированными в местах притяжения пешеходов. Не нужно парковать машины у шатких конструкций и под деревьями.
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Пешеходам тоже следует позаботиться о своей безопасности, так как в дождь видимость у водителей снижается. Обязательно носить световозвращатели вечером, ожидать транспорт на посадочных площадках и платформах, оценивать ситуацию перед пересечением дороги. Нельзя закрывать себе обзор капюшонами и зонтиками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.
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