Подмосковье 23 августа 2023, 14:04 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о ливнях и сильном ветре 23 августа Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Сегодня и в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье дожди, грозы и сильный ветер. На этом фоне Минтранс просит водителей не терять бдительность во время движения.

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, а также снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Реклама

Пешеходам также следует быть внимательными: не закрывать обзор на дорогу зонтиками, не отвлекаться на телефон. Вечером следует надевать световозвращатели, чтобы быть заметными на дорогах. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».