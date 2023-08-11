Подмосковье 11 августа 2023, 14:45 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях и сильном ветре 11 августа Unsplash

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Местами в Подмосковье до конца дня ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне региональный Минтранс призвал водителей усилить бдительность и строго соблюдать ПДД.

Водителей просят не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров. Кроме того, в это время не следует парковаться у деревьев и шатких конструкций.

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Жителей просят аккуратно переходить дорогу только в положенных местах. Минтранс призывает смотреть по сторонам и не закрывать обзор на дорогу зонтом или капюшоном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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