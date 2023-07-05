05 июля 2023, 13:35
Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях до конца недели
Местами в Подмосковье до конца недели пройдут дожди, также ожидаются грозы и усиление ветра. На этом фоне региональный Минтранс призвал водителей усилить бдительность и строго соблюдать ПДД.
Участников дорожного движения попросили соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения. В это время лучше парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций.
Реклама
Любителей мототранспорта призвали воздержаться от поездок в переменчивую погоду, а пешеходов попросили надевать световозвращатели в темное время.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама