Подмосковье 05 июля 2023, 13:35 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях до конца недели Минтранс Подмосковья

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Местами в Подмосковье до конца недели пройдут дожди, также ожидаются грозы и усиление ветра. На этом фоне региональный Минтранс призвал водителей усилить бдительность и строго соблюдать ПДД.

Участников дорожного движения попросили соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения. В это время лучше парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций.

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Любителей мототранспорта призвали воздержаться от поездок в переменчивую погоду, а пешеходов попросили надевать световозвращатели в темное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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