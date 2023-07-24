Подмосковье 24 июля 2023, 11:12 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях до конца недели Минтранс Подмосковья

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До конца недели в Подмосковье ожидаются дожди, местами сильные. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В Министерстве транспорта Московской области напомнили, что в дождливую погоду важно не спешить за рулем, соблюдать скоростной режим и снижать скорость до минимума в пешеходных зонах. На телефон во время движения не стоит отвлекаться.

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Кроме того, на мокрой дороге следует избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Если нужно обойти грузовик или фуру, нужно учитывать, что из-под колес таких транспортных средств как правило выплескивается поток воды. Это сильно ограничивает видимость.

При дожде дворники нужно включать на максимальную скорость. Избежать запотевания стекол поможет кондиционер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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