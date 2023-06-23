Подмосковье 23 июня 2023, 10:13 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях 23 июня Минтранс Подмосковья

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Водителей Подмосковья предупредили о дождях и сильных порывах ветра в течение дня. В первой половине пятницы возможна гроза, что потребует предельной концентрации внимания за рулем.

По данным Минтранса Подмосковья, порывы ветра в течение дня могут доходить до 20 метров в секунду. Лучше не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями.

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Видимость на дорогах региона снижена, а асфальт местами может быть мокрым от дождей, что увеличивает тормозной путь. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам посоветовали надевать на одежду световозвращатели, а при переходе дороги снимать капюшоны, убирать зонтики и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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