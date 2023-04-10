Подмосковье 10 апреля 2023, 18:21 Минтранс Подмосковья предупредил водителей о четырехбалльных пробках на дорогах вечером 10 апреля

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Жителей Подмосковья информируют о пробках в четыре балла на дорогах вечером 10 апреля. В региональном Минтрансе заявили, что затруднения движения наблюдаются в сторону области на Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Каширском и Носовихинском шоссе.

Кроме того, пробки появились на центральных улицах Красногорска, Химок, Мытищ, Королева, Лосино-Петровского и Щелкова.

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Автомобилистам также напоминают о своевременной смене резины, так как температурный режим уже позволяет это сделать. «Переобуть» автомобиль необходимо, так как зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и увеличивают тормозной путь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в конце лета.

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