Подмосковье 14 декабря 2023, 11:54 Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении дорожных условий из-за циклона Минтранс Подмосковья

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Циклон «Ваня» придет в Подмосковье к концу недели. Уже в пятницу синоптики прогнозируют сильный снег, ветер до 17 метров в секунду, гололедицу и метель. Водителям порекомендовали сократить поездки на машинах из-за сложных дорожных условий.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что высота сугробов может вырасти до полуметра. Ухудшение погоды ожидается уже в ночь с четверга на пятницу.

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Водителей призвали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, а также во дворах жилых домов. По возможности лучше минимизировать поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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