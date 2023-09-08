Подмосковье 08 сентября 2023, 16:55 Минтранс Подмосковья предупредил об осадках 8 и 9 сентября Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры информирует жителей о том, что 8 и 9 сентября погода в Московской области ухудшится. Ожидаются кратковременные осадки.

Водителей призывают не отвлекаться на телефоны во время движения, соблюдать скоростной режим, а также строго соблюдать требования знаков.

Реклама

Пешеходов просят надевать световозвращатели или пользоваться фонариками, чтобы быть заметными в темное время суток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».