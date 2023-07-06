Подмосковье 06 июля 2023, 14:29 Минтранс Подмосковья предупредил об изменении расписания поездов Казанского направления Московская железная дорога

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С 10 по 15 июля в расписание движения поездов на Казанском направлении внесли корректировки. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В указанный период участок дороги будут подготавливать к запуску МЦД-3: укладывать новые оси и главный путь на Митьковской ветке. В это время также начнут переводить станцию Митьково на цифровую систему управления и увеличат длину платформ на конечной станции МЦД-3 «Ипподром».

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Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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