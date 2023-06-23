Подмосковье 23 июня 2023, 10:38 Минтранс Подмосковья предупредил об изменении расписания МЦД-2 в выходные АО "Центральная ППК"

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Жителей Подмосковья предупреждают об изменении графика движения поездов на МЦД-2, а также Курском и Рижском направлениях 24 и 25 июня. Это необходимо, чтобы провести капитальный ремонт путей, сообщили в региональном Минтрансе.

На участке Перерва — Царицыно с 03:00 субботы до 15:00 воскресенья закроют путь на Москву. На Рижском направлении интервалы движения увеличатся до 30 минут, а часть поездов со стороны Нахабино проследуют от и до Стрешнево и Курского вокзала.

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На Курском направлении поезда будут следовать преимущественно укороченными маршрутами. На участке от Подольска до Царицыно интервалы движения увеличат до 20 минут, а от Царицыно до Курского вокзала — до 1,5 часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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