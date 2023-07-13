Подмосковье 13 июля 2023, 12:10 Минтранс Подмосковья предупредил об изменении движения поездов МЖД во второй половине июля Минтранс Подмосковья

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Расписание пригородных поездов Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений изменится в июле в связи с подготовкой инфраструктуры к запуску двух новых диаметров и ремонтными работами. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы проведут на перегонах Москва — Перово, Люберцы — Быково, Раменское — Бронницы, Овражки — Гжель, а также на станции Раменское. На станции Москва-Товарная-Смоленская уложат две новые стрелки на путях, которые понадобятся для МЦД-4. Еще два стрелочных перевода заменят на станции Катуар. На перегоне Мытищи — Пушкино продолжатся ремонтные работы.

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В связи с запланированными ремонтами расписание пригородных поездов изменится. Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с графиком движения составов. Это можно сделать на вокзалах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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