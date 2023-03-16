Подмосковье 16 марта 2023, 17:33 Минтранс Подмосковья предупредил о затрудненном движении на трассе «Каспий» из-за крупной аварии

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Экстренные службы работают на месте крупного ДТП на трассе «Каспий» в Подмосковье. По предварительной информации, пять человек погибли, еще шестеро получили травмы.

Авария с участием трех машин произошла на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной информации, жертвами ДТП стали пять человек. Еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

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Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на месте работают экстренные службы. Движение в районе 131-го километра трассы затруднено.

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