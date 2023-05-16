Подмосковье 16 мая 2023, 18:27 Минтранс Подмосковья предупредил о шестибалльных пробках на дорогах вечером 16 мая

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Вечером 16 мая загруженность дорог оценили в Московской области оценили в шесть баллов. В Минтрансе региона отметили, что эти показатели достаточно высоки для вторника.

Основные заторы наблюдаются на Рублево-Успенском, Каширском, Новорязанском и Ленинградском шоссе. Кроме того, движение затруднено в Красногорске, Химках, Лобне, Одинцове, Люберцах, Ногинске, Электростали, Щелкове, Пушкино и Королеве.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне завершается строительство Северного обхода. По его словам, последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года.

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