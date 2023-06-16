Подмосковье 16 июня 2023, 17:29 Минтранс Подмосковья предупредил о пробках в 5 баллов на дорогах вечером 16 июня

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Вечером 16 июня пробки на дорогах Подмосковья составляют пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области. Кроме того, движение затруднено на Волоколамском, Ильинском, Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Дмитровском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском и Ярославском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

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