Подмосковье 20 июня 2023, 18:12 Минтранс Подмосковья предупредил о 7-балльных пробках на дорогах вечером 20 июня Unsplash

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Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 20 июня высокая и составляет семь баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Затруднения в движении наблюдают на МКАДе и съезде в сторону области. Дороги загружены на Горьковском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Каширском, Щелковском, Волоколамском, Новорязанском, Ленинградском, Пятницком и Ярославском шоссе.

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В ведомстве также добавили, что во время осадков видимость может быть снижена. Водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

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