Подмосковье 24 мая 2023, 18:00 Минтранс Подмосковья предупредил о 5-балльных пробках вечером 24 мая

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Московской области к концу среды составила пять баллов. К ночи на дорогах может появиться туман.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском и Новорязанском шоссе.

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Поздним вечером синоптики прогнозируют туман. Минтранс призывает водителей быть бдительными на дороге и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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