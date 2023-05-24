24 мая 2023, 18:00
Минтранс Подмосковья предупредил о 5-балльных пробках вечером 24 мая
Загруженность крупных магистралей и шоссе в Московской области к концу среды составила пять баллов. К ночи на дорогах может появиться туман.
Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском и Новорязанском шоссе.
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Поздним вечером синоптики прогнозируют туман. Минтранс призывает водителей быть бдительными на дороге и соблюдать дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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