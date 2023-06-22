Подмосковье 22 июня 2023, 19:18 Минтранс Подмосковья предупредил о 5-балльных пробках на дорогах региона вечером 22 июня РИА «Новости»

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Пробки на дорогах Московской области оценили в пять баллов вечером 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Как отметили в ведомстве, заторы наблюдаются на съезде с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском, Пятницком, , Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Горьковском, Ярославском, Дмитровском и Волоколамском шоссе.

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Также в Минтрансе водителей призвали четко оценивать ситуацию на дорогах. Автомобилистам необходимо держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

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