Минтранс Подмосковья представил рейтинг водителей общественного транспорта

Первый рейтинг лучших водителей общественного транспорта Подмосковья составили в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры области. Специалисты оценивали работу водителей на протяжении пяти месяцев.

Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля оценили работу 9,5 тысячи водителей, которые трудятся в более чем 120 компаниях. Водители 10 из них вошли в число лучших. Это Мострансавто, ИП Емельянов А.В., ИП Еремеев Д. В., ИП Насонов П.А., Автотрэвэл, Грант-Авто, РАТА-Экспресс, ТРАНСПОРТ-1, Фабула и ФОРТПАРК.

Зампред Правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что от профессионализма водителя зависит безопасность поездки. Подобные рейтинги планируют составлять регулярно.

«При формировании рейтинга водителей учитываются основные критерии: водительский стаж, отсутствие за последние 3 года дорожных аварий по вине водителя и нарушений правил движения, отсутствие жалоб от пассажиров на поведение водителя на портале „Добродел“, подтвержденных дисциплинарными взысканиями», — рассказала Кротова.

Попавшие в рейтинг водители получили баллы за непрерывный стаж работы водителем Подмосковного транспорта, награды и призовые места в конкурсах. Минтранс ежеквартально оценивает работу перевозчиков, а компании, оказавшиеся на последних местах, вызывают на рабочую группу.