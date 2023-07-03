Подмосковье 03 июля 2023, 10:47 Минтранс Подмосковья поздравил коллег из ГАИ с 87-летием службы

Читать 360tv в

Госавтоинспекция России отмечает 87 лет со дня образования службы 3 июля. Минтранс Подмосковья поздравил коллег с праздником.

«Мы понимаем, что важно не только фиксировать нарушения, а предупреждать их, воспитывать культуру поведения всех участников движения. Это все — часть глобальной работы, которой мы занимаемся вместе с коллегами из подмосковной Госавтоинспекции», — отметили в Минтрансе региона.

Реклама

«Спасибо за ваш труд! Уверены, что впереди еще много достижений и побед», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».