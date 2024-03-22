Подмосковье 22 марта 2024, 17:04 Минтранс Подмосковья поздравил таксистов с профессиональным праздником Unsplash

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Международный день таксиста отмечают 22 марта. Минтранс Подмосковья поздравил представителей таксомоторной отрасли с профессиональным праздником.

Ежедневно подмосковные такси совершают около 1,6 миллиона поездок, а средний чек за поездку составляет около 600 рублей. В ведомстве уточнили, что стоимость проезда зависит от множества факторов: количества свободных водителей, количества заказов, локации, времени суток и других. Например, с 08:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 наблюдается повышенный спрос на такси.

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В Минтрансе региона поделились интересными фактами, связанными с такси. Так, с начала года самую короткую поездку зафиксировали в Лобне от МЦД станции до улицы Чехова. Продолжительность поездки длиной 550 метров составила всего три минуты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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