22 марта 2023, 17:28
Минтранс Подмосковья поздравил перевозчиков с Международным днем таксиста
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поздравило перевозчиков с Международным днем такси. Его отмечают 22 марта.
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«В такси работаю четыре года. Работа нравится тем, что я сам составляю свой график», — поделился таксист Ашот Тамазян из Одинцова.
«Больше года назад я решил пойти работать в такси, здесь все предельно понятно и полная свобода действий. Работа — одно удовольствие, ведь мне очень нравится общаться с людьми», — сообщил еще один водителей из Одинцова Алексей Юфимов.
Дмитрий Каменщиков ранее работал актером кино, психологом. Однако 15 лет назад мужчина связал свою жизнь с такси.
«Я люблю свою работу, можно быть мобильным, не привязанным к месту, как говорится, сам себе начальник», — заявил житель Жуковского.
Таксисты поздравили коллег с профессиональным праздником.
На данный момент в Подмосковье работают порядка 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил компанию «Мобитрак» за работу. Предприятие в Истре делает автолавки, передвижные офисы, мобильные полевые кухни.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Такси
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