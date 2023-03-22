Подмосковье 22 марта 2023, 17:28 Минтранс Подмосковья поздравил перевозчиков с Международным днем таксиста Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поздравило перевозчиков с Международным днем такси. Его отмечают 22 марта.

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«В такси работаю четыре года. Работа нравится тем, что я сам составляю свой график», — поделился таксист Ашот Тамазян из Одинцова.

«Больше года назад я решил пойти работать в такси, здесь все предельно понятно и полная свобода действий. Работа — одно удовольствие, ведь мне очень нравится общаться с людьми», — сообщил еще один водителей из Одинцова Алексей Юфимов.

Дмитрий Каменщиков ранее работал актером кино, психологом. Однако 15 лет назад мужчина связал свою жизнь с такси.

«Я люблю свою работу, можно быть мобильным, не привязанным к месту, как говорится, сам себе начальник», — заявил житель Жуковского.

Таксисты поздравили коллег с профессиональным праздником.

На данный момент в Подмосковье работают порядка 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил компанию «Мобитрак» за работу. Предприятие в Истре делает автолавки, передвижные офисы, мобильные полевые кухни.

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