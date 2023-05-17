Подмосковье 17 мая 2023, 17:49 Минтранс Подмосковья поздравил компанию «Аэроэкспресс» с 18-летием

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Трансфер «Аэроэкспресс» отметил 18-й день рождения. Минтранс Московской области поздравил коллег и поблагодарил за комфортные перевозки пассажиров.

Компания связывает с аэропортами Москву, два подмосковных города и 10 линий метро.

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«Поезда и автобусы „Аэроэкспресса“ первыми встречают гостей и жителей столицы, везут путешественников навстречу открытиям, а семьи — в долгожданный отпуск», — уточнили в министерстве.

За 18 лет работы «Аэроэкспресс» перевез более 170 миллионов пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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