17 мая 2023, 17:49
Минтранс Подмосковья поздравил компанию «Аэроэкспресс» с 18-летием
Трансфер «Аэроэкспресс» отметил 18-й день рождения. Минтранс Московской области поздравил коллег и поблагодарил за комфортные перевозки пассажиров.
Компания связывает с аэропортами Москву, два подмосковных города и 10 линий метро.
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«Поезда и автобусы „Аэроэкспресса“ первыми встречают гостей и жителей столицы, везут путешественников навстречу открытиям, а семьи — в долгожданный отпуск», — уточнили в министерстве.
За 18 лет работы «Аэроэкспресс» перевез более 170 миллионов пассажиров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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