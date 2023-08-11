11 августа 2023, 17:37
Минтранс Подмосковья поздравил аэропорт Шереметьево с 64-летием
Исполнилось 64 года со дня первого рейса из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Первый полет с воздушной гавани состоялся в Ленинград 11 августа 1959 года на авиалайнере Ту-104
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За время существования аэропорт прошел путь от статуса главного военного до международного гражданского. Сегодня Шереметьево является одним из крупнейших в России по площади со всеми современными стандартами сервиса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Шереметьево
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