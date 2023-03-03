Подмосковье 03 марта 2023, 16:58 Минтранс Подмосковья порекомендовал жителям снимать капюшон во время перехода дороги

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Минтранс Подмосковья напомнил жителям, как обезопасить себя во время перехода дороги. Пешеход должен хорошо видеть и слышать происходящее.

Во время перехода важно оценить ситуацию на дороге. Пешеходу должно быть хорошо видно и слышно, что происходит. Для этого нужно снять капюшон, наушники и приподнять зонт. Водители должны видеть человека, поэтому вечером рекомендуют использовать световозвращатели. Особенно внимательными нужно быть на многополосных дорогах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре. Рядом появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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