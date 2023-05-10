Подмосковье 10 мая 2023, 14:34 Минтранс Подмосковья напомнил о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле Unsplash

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Минтранс Подмосковья напомнил о правилах организации безопасной поездки в автомобиле для ребенка. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Института воспитания составил для граждан памятку, как обеспечить комфортное передвижение без происшествий.

Одно из наиболее важных правил — установить в салоне автомобиля детское кресло, которое будет соответствовать параметрам юного пассажира. Во время поездки необходимо проконтролировать блокировку дверей и держать при себе средства от укачивания, например имбирный настой.

Институт воспитания

Также в ведомстве отметили, что во время стоянки запрещено оставлять в автомобиле ребенка младше семи лет, в теплое время года существует риск перегрева. Об этом правиле также говорится в статье 125 Уголовного кодекса РФ, за его нарушение предусмотрен штраф или лишение свободы.

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