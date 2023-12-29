Подмосковье 29 декабря 2023, 13:25 Минтранс Подмосковья подвел итоги работы общественного транспорта в 2023 году Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Минтранс Подмосковья подвел итоги работы в 2023 году. За это время на маршруты вышло свыше 1,6 тысячи автобусов.

Ведомство регулярно проводит работы по улучшению использования общественного транспорта. Для этого обновляют подвижной состав, запускают новые маршруты, а также меняют схему движений и расписание. По словам главы министерства Алексея Гержика, за год также запустили 14 новых автобусных маршрутов, а на 200 изменили схему движения.

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«Также для обеспечения комфортного и безопасного проезда запустили 14 новых автобусных маршрутов, а на еще 200 действующих маршрутах изменили схемы движения, чтобы было удобно добираться до железнодорожных вокзалов и автостанций, а также других мест социального притяжения», — сказал он.

За год пассажиры совершили 760 миллионов поездок, это на 5% больше, чем годом ранее. Самыми популярными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва», № 344 «Химки — Москва» и «№ 22 ст. Пушкино — Ивантеевка». Ими воспользовались пять миллионов, 4,9 миллиона и более 4,4 миллиона раз. Количество пассажиров также увеличилось на речных маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарине.

Кроме того, в этом году обновили подвижной состав на МЦД-3 и МЦД-4. Также в Бронницах заработала новая автостанция, а в Лыткарине, Пушкино и Подольске отремонтировали здания вокзалов.

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