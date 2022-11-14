Подмосковье 14 ноября 2022, 19:25 Минтранс Подмосковья подвел итоги опроса о пропаганде безопасности дорожного движения

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Опрос на тему пропаганды безопасности дорожного движения прошел на сайте Минтранса Подмосковья. Результаты показали, что 75% респондентов отметили ее влияние.

По мнению 75% опрошенных, пропаганда влияет на безопасность дорожного движения. Публикации о БДД в информационном поле видят 60%, еще 57% отметили, что после увиденных ДТП на дороге начинают водить аккуратнее.

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Около половины респондентов рассказали, что самый эффективный способ подачи информации — это мягкая пропаганда, через пояснения ПДД и разбор ошибок в ДТП. Почти 43% проголосовали за то, чтобы публиковались фото реальных аварий и статистика. Около 37% выделили информационные баннеры как самых эффективный метод. Также 60% опрошенных посчитали, что детям необходимо ежедневно напоминать правила дорожного движения.

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