Подмосковье 05 августа 2023, 08:00 Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до популярных грибных мест Unsplash

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В Московской области начался грибной сезон после дождей. Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до популярных мест сбора плодов, до которых можно добраться на электропоездах и автобусах региона.

В ведомстве отметили, что на многих остановочных пунктах Киевского направления растут практически все виды грибов, среди наиболее урожайных мест выделили Алабино, Селятино, Рассудово и платформу Победа Наро-Фоминского округа. Также множество различных видов можно найти на Ленинградском направлении возле станций Фирсановка, Радищево, Поварово и Головково.

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Также большое количество плодов зафиксировали в Красногорске, Подольске и Дмитрове. Ознакомиться с полным списком маршрутов можно на сайте регионального Минтранса.