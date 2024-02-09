Подмосковье 09 февраля 2024, 18:02 Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до горнолыжных спусков Unsplash

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Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до популярных комплексов. С полным перечнем можно ознакомится по ссылке.

Любители активного отдыха могут добраться до курорта «Сорочаны» в Дмитрове на автобусе № 42. он следует от станции «Яхрома» до остановки «Курово». До горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском доехать можно на автобусе № 324. Он следует от станции метро «Котельники» до остановки «Новые дома». До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» курсируют автобусы № 338 и № 396.

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Напомним, что в общественном транспорте можно бесплатно провозить спортивный инвентарь, длина, ширина и высота которого менее 120 сантиметров, а крупные предметы следует перевозить за отдельную плату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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