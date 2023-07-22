Подмосковье 22 июля 2023, 16:02 Минтранс Подмосковья подготовил список 87 автобусных маршрутов до популярных вейк-парков в регионе Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья подготовил список 87 маршрутов до популярных досуговых центров с арендой сапбордов. Места с удобной доступностью подходят для проведения активных выходных.

Среди вейк-парков в ведомстве особо выделили организации в Коломне, Щелкове, Солнечногорске, Дзержинском, Звенигороде и Орехово-Зуеве. Добраться до водоемов с арендой досок до плавания можно на удобных автобусных маршрутах от железнодорожных вокзалов.

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Подробнее ознакомиться с перечнем путей до вейк-парков можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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