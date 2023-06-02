Подмосковье 02 июня 2023, 15:16 Минтранс Подмосковья поделился советами по подготовке к ночным путешествиям Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Советы для ночных путешествий и правила езды в темное время суток подготовили в Минтрансе Подмосковья к лету. Собираясь в дальнюю дорогу, нужно позаботиться о безопасности и быть предельно внимательными за рулем.

Перед ночной дорогой желательно хорошо выспаться, чтобы сохранять бодрость за рулем. До поездки нужно проверить освещение автомобиля, а в багажник лучше положить запасной комплект ламп ближнего света. Свет фар нужно отрегулировать так, чтобы не ослеплять других: при одном пассажире на заднем сиденье поставьте регулятор на цифру «1», а если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляйте «3». Следите за состоянием дворников — их нужно менять два раза в год.

Реклама

Летом тысяча километров — это предельное расстояние, которое можно проехать за один раз без сна. Если едете дальше, нужно продумать заранее места для остановок, где можно поспать хотя бы пару часов. Или просто отдохнуть, хотя бы в машине.

Остановки нужно делать каждые два часа — это обязательно. Если начало клонить в сон, лучше сразу остановиться и вздремнуть. Даже 20-30 минут хватит, чтобы восстановиться. Если такой возможности пока нет, то откройте окно, чтобы стало прохладно.

При появлении машин нужно выключать дальний свет фар, а если ослепили вас, то включите аварийную сигнализацию и снизьте скорость.

Пользуйтесь навигатором. На его карте хорошо прорисованы изгибы дороги, что позволит получить представление о том, что ждет впереди.

Строго соблюдайте скоростной режим — в темноте видно лишь несколько десятков метров, освещенных фарами, а дальше на дороге может случиться все, что угодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».