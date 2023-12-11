Подмосковье 11 декабря 2023, 14:53 Минтранс Подмосковья: почти 90 тысяч водителей проинструктировали на ж/д переездах с начала года Unsplash

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Сотрудники МЖД напомнили правила пересечения железнодорожных путей почти 90 тысячам водителей с начала года. Всего совместно с ГИБДД они провели около двух тысяч рейдов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Для профилактики ДТП железнодорожники посещают автотранспортные предприятия и автошколы, следят за состоянием ж/д переездов и оборудуют их современными предупредительными и заградительными устройствами.

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Напомним, что в настоящее время они установлены более чем на 100 переездах.

МЖД призывает водителей быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении штата коммунальщиков и закупке дополнительной снегоуборочной техники в Московской области. Он отметил, что в регионе уже начали готовиться к возможным осадкам в праздничные дни.

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