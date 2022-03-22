Минтранс Подмосковья ответит бизнесу на вопросы о примыкании к автодорогам

В Подмосковье предпринимателям разъяснят нюансы по примыканию бизнес-объектов к автомобильным дорогам. Разрешение на это выдают для организации съезда. Без него проезд попросту закроют.

Консультации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Московской области, которые получили технические условия на устройство примыканий к дорогам, управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья начало в марте.

Благодаря разъяснениям у бизнеса будет возможность быстрее и без каких-либо нарушений приступить непосредственно к своей деятельности. За первый месяц весны специалисты провели уже около 10 таких консультаций.

Источник фото: телеканал «360»

Одну из них устроили для представителей управляющей компании АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа „Дубна“». Для строительства и эксплуатации автозаправочного комплекса они получили разрешение на примыкание к региональной дороге «Мостовой переход через реку Волга в створе улицы Вернова в Дубне».

Компания обеспечивает хозяйственную деятельность высокотехнологичных 170 резидентов зоны, большинство из которых выпускают продукцию, не имеющую как отечественных, так и зарубежных аналогов.

«Управление регионального административно-транспортного контроля сейчас активно оказывает поддержку предпринимателям, разъясняя законодательные требования. В рамках визита в ОЭЗ „Дубна“ мы посетили площадку автозаправочного комплекса и рассмотрели выданные „Мосавтодором“ техусловия на примыкание», — отметила начальник УРАТК Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты уделили особое внимание разработанному проекту организации дорожного движения и разъяснили требования к производству работ по строительству заправки и содержанию дороги.

Стороны подписали акт о профилактическом осмотре территории примыкания к дороге регионального значения. Руководство ОЭЗ «Дубна» отметило важность проведения указанного визита именно на стадии начала строительства — пока идет подготовка к началу работ. В дальнейшем взаимодействие с УРАТК продолжится в виде консультаций, также предусмотренных законом.

Основной целью выдачи разрешений на примыкание к региональным дорогам является организация съезда с дороги. Без него примыкание считается незаконным, и проезд закроют. Услуга по выдаче согласия предоставляется в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

При положительном решении заявителю выдается согласие на примыкание и технические условия. После того как техническое условие получено, заявитель может получить консультационную помощь УРАТК, оставив заявку на горячей линии Минтранса Подмосковья.