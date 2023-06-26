Подмосковье 26 июня 2023, 23:03 Минтранс Подмосковья организует вебинары по частым вопросам в дорожной сфере 28 июня

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Специалисты Минтранса Московской области проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Мероприятие состоится 28 июня.

Участникам разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслуг.

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В 9:00 эксперты начнут с темы «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения „Мосавтодор“». Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Через час участникам расскажут о согласовании проектов и схем организации движения на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Регистрация доступна по ссылке.

В 11:00 специалисты разъяснят тонкости получения разрешения на перевозку пассажиров в такси. Регистрация тут.

Позднее жителям Московской области расскажут о реестре пропусков для поездок на МКАД грузовиков, согласовании схем транспортного обслуживания, переоформления свидетельства для перевозок по маршрутам и освятят другие темы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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