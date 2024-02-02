Подмосковье 02 февраля 2024, 19:53 Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до красивых мест для зимних фотографий Фото : пресс-служба Правительства МО

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Минтранс Московской области подготовил список маршрутов, следующих до живописных мест региона для прогулок или проведения зимних фотосессий. В перечень вошли 30 автобусных маршрутов, пролегающих на территории региона.

В Подольске можно посетить усадьбу Дубровицы для создания красивых фотографий. Она славится своей церковью Знамения Пресвятой Богородицы в стиле барокко. Это место популярно для свадебных и тематических фотосессий. Чтобы добраться до усадьбы, необходимо воспользоваться автобусными маршрутами № 65 Дубровицы — Станция МЦД «Подольск» или № 417 Дубровицы — Метро «Лесопарковая» и выйти на остановке «Дубровицы».

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В Красногорске также есть хорошее место для незабываемой зимней фотосессии — усадьба Архангельское. Здесь можно найти самую большую скульптурную коллекцию в Подмосковье, а также аллеи, фонтаны, колоннаду и дворец. Выбор мест для фотографии здесь огромный. Для посещения усадьбы можно воспользоваться одним из восьми автобусных маршрутов и выйти на остановке «Архангельское».

Еще одно прекрасное место для фотосессий находится около Сергиева Посада — усадьба Абрамцево. Она славится своей красивой природой и историческим наследием. Чтобы добраться до остановки «Абрамцево», можно воспользоваться одним из двух маршрутов от станции Хотьково: № 55 Сергиев Посад (Вещевой рынок) — Хотьково — Абрамцево или № 76 ТЦ „Капитолий“ — Абрамцево.

Воскресенск предлагает еще одно красивое место для фотосессий — парк-усадьба Кривякино. Здесь можно найти прекрасный фон для фотографий. В парке также проводятся различные мероприятия, такие как выставки, концерты, фестивали и праздники. Для посещения парка можно воспользоваться одним из 18 маршрутов общественного транспорта, выйдя на остановках «Школа № 4» или «Институт». Оба остановочных пункта находятся в пешей доступности от усадьбы.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

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