10 февраля 2024, 13:42
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до горнолыжных комплексов региона
Минтранс Подмосковья выпустил памятку со списком всех маршрутов до популярных горнолыжных комплексов региона. Теперь всем любителям активного отдыха не нужно искать информацию по каждому курорту отдельно — все информация собрана в одном месте.
До любимого жителями Подмосковья спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитровском районе можно добраться на электричке до станции «Яхрома», а потом пересесть на автобус № 42 до остановки «Курово».
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В горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском следует автобус № 324 до остановки «Новые дома», а дальше можно прогуляться пешком или добраться на такси.
До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» легко добраться на автобусах № 338 до остановки «Баня» или № 396 — остановка «РГАЗУ». От остановок до лыжного склона всего пара минут пешком.
До известного у всех любителей лыж курорта «Красная горка» в Подольске существует несколько автобусных маршрутов: № 520 «Подольск (пл. Юбилейная) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», № 406 «Подольск (пл. Юбилейная) — Москва (м. Лесопарковая)», № 407 «ст. Подольск — Москва (м. Южная)». Остановка — «Красная горка».
Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-02-2024-16-44-03-mintrans-podmoskovya-sobral-spisok-marshrutov-do-o.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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