Подмосковье 10 февраля 2024, 13:42 Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до горнолыжных комплексов региона Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья выпустил памятку со списком всех маршрутов до популярных горнолыжных комплексов региона. Теперь всем любителям активного отдыха не нужно искать информацию по каждому курорту отдельно — все информация собрана в одном месте.

До любимого жителями Подмосковья спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитровском районе можно добраться на электричке до станции «Яхрома», а потом пересесть на автобус № 42 до остановки «Курово».

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В горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском следует автобус № 324 до остановки «Новые дома», а дальше можно прогуляться пешком или добраться на такси.

До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» легко добраться на автобусах № 338 до остановки «Баня» или № 396 — остановка «РГАЗУ». От остановок до лыжного склона всего пара минут пешком.

До известного у всех любителей лыж курорта «Красная горка» в Подольске существует несколько автобусных маршрутов: № 520 «Подольск (пл. Юбилейная) — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», № 406 «Подольск (пл. Юбилейная) — Москва (м. Лесопарковая)», № 407 «ст. Подольск — Москва (м. Южная)». Остановка — «Красная горка».

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-02-2024-16-44-03-mintrans-podmoskovya-sobral-spisok-marshrutov-do-o.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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